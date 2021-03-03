Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Survivor 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Survivor 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor'da kim elendi? Survivor hangi günler var?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Survivor 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Survivor izle!

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? SURVIVOR 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

4 Mart Perşembe günü yayınlanacak Survivor yarışmasında yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Survivor yeni bölüm fragmanı için haberimizi takip edebilirsiniz.

SURVIVOR ELENEN İSİM KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler olmuştu. Ada konseyindeki oylamada ünlüler takımının eleme adayı ise oyuncu Öykü Çelik olmuştu. Bu hafta ikinci dokunulmazlığı kaybeden gönüllülerde ise konseydeki oylamada adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu.