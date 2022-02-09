Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 20. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki!

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SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor All Star yarışması 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 20. bölümde seyirciyi neler bekliyor merak konusu oldu.