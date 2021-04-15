Survivor yeni bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 70. bölüm fragmanı full izle!
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Ekranların fenomen yarışma programı Survivor eleme konseyi ile izleyici karşısına çıktı. İlk bölümünden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da elenen isim Salı akşamı belli oldu. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 70. bölüm fragmanı full izle!
Ekranların fenomen yarışma programı Survivor eleme konseyi ile izleyici karşısına çıktı. İlk bölümünden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da elenen isim Salı akşamı belli oldu. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 70. bölüm fragmanı full izle!
SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ
Survivor'ın 13 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacıyı elemek üzere eleme konseyi toplandı. Yarışmadan bu hafta elenen Hanzade oldu.