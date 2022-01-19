Survivor yeni bölüm fragmanı: 19 Ocak 2022 Survivor yeni bölüm fragman yayınlandı mı? 19 Ocak Survivor All Star 2022 5. bölüm fragmanı izle!

Survivor All Star 2022 fragman ı Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyenler tarafından gündem konusu oldu. TV8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor. Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? 19 Ocak Survivor All Star 2022 5. bölüm fragmanı izle! 19 Ocak 2022 Survivor All Star 2022 5. bölüm fragmanı! Detaylar haberimizde...

Survivor All Star 2022 5. bölüm fragmanı yayınlandı! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yarışması bu sezon All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelelerin ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? sorusu merek ediliyor. 19 Ocak 2022 Survivor All Star 2022 5. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

SURVİVOR ALL STAR 5. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Survivor All Star 2022 sezonunun 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yeni sezonun ilk ödül oyunu gösterildi. Yarışmacıların tepkisi Survivor'da ilk ödül ne sorusunu akıllara getirdi. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 5. bölümü 19 Ocak Pazartesi 20.00'da ekranlara gelecek.

SURVİVOR ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni ve ilk bölümüyle 19 Ocak Pazartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

SURVİVOR ALL STAR 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Kadrosu:

Furkan Kızılay

Çağan Atakan Arslan

Mert Öcal

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Gönüllüler Kadrosu:

Nisa Bölükbaşı

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Hikmet Tuğsuz

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Evrim Keklik

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