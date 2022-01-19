Survivor yeni bölüm fragmanı: 19 Ocak 2022 Survivor yeni bölüm fragman yayınlandı mı? 19 Ocak Survivor All Star 2022 5. bölüm fragmanı izle!
Survivor All Star 2022 fragman ı Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyenler tarafından gündem konusu oldu. TV8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor. Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? 19 Ocak Survivor All Star 2022 5. bölüm fragmanı izle! 19 Ocak 2022 Survivor All Star 2022 5. bölüm fragmanı! Detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 5. bölüm fragmanı yayınlandı! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yarışması bu sezon All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelelerin ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? sorusu merek ediliyor. 19 Ocak 2022 Survivor All Star 2022 5. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 sezonunun 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yeni sezonun ilk ödül oyunu gösterildi. Yarışmacıların tepkisi Survivor'da ilk ödül ne sorusunu akıllara getirdi. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 5. bölümü 19 Ocak Pazartesi 20.00'da ekranlara gelecek.
Survivor All Star yeni ve ilk bölümüyle 19 Ocak Pazartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
Ünlüler Kadrosu:
Furkan Kızılay
Çağan Atakan Arslan
Mert Öcal
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Birsen Bekgöz
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Gönüllüler Kadrosu:
Nisa Bölükbaşı
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Hikmet Tuğsuz
Yasin Obuz
Seda Ocak
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Evrim Keklik