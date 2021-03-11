Survivor yeni bölüm canlı tek parça izle!

TV8 ekranlarında ilgiyle izlenen survivor yarışması bugün heyecanlı anları ile merak konusu. Survivor yeni bölüm canlı tek parça izle! Survivor kim elendi? Survivor ödül oyunu!

Haftanıngünü yayınlanan Survivor yarışmasında bugün neler olacak? Survivor yeni bölüm canlı tek parça izle!Survivor kim elendi? Survivor ödül oyunu!

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçtiğimiz bölümde sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdüğü için Acun Ilıcalı "Survivor'dan ayrılırsan mutlu olacağım" dediği Çağrı, kararını verdi. Acil durum konseyinde söz hakkı alan Çağrı, gözyaşları içinde kararını açıklıyor.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

9 Mart Salı yapılan ada konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasından iki isim potaya girdi. Yapılan SMS'ler sonucunda Survivor 2021'de elenen isim Öykü Çelik oldu.