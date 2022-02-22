Survivor ada konseyi sona erdikten sonra Yasin ve Hikmet arasında tartışma yaşanıyor. Tartışmanın akabinde ikili arasında kavga çıkıyor. Peki, Survivor Yasin ve Hikmet kavga mı ediyor, diskalifiye mi olacaklar? 22 Şubat Survivor All Star Yasin ve Hikmet kavga ve tartışma görüntüleri yayınlandı mı? Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye mi olacak? 22 Şubat Survivor All Star Yasin diskalifiye mi oluyor, elenecek mi? Hikmet diskalifiye mi olacak? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2022 YASİN VE HİKMET DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor 2022 bugünkü ada konseyinin bitiminde Yasin ve Hikmet'in kavga ettiği görüldü. Bugün yapılan ada konseyinde Hikmet ve Yasin arasında tartışma yaşandı. Ada konseyi bittikten sonra Yasin ve Hikmet birbiriyle atışmaya başladı. Ardından kavga çıktı. Yaşanan tartışmanın görüntülerinin tamamı TV'de yayınlanmadı. Fakat bir kısmı TV'de ekranlara gelecek. Tüm görüntülere Exxen TV'den ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR YAYINLANMAYAN GÖRÜNTÜLERE EXXEN ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Yasin ve Hikmet diskalifiye mi olacak bilinmiyor. Detaylar bugün yayınlanacak olan yeni bölümde netlik kazanacaktır.

SURVİVOR YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor 29. bölüm fragmanı çıktı. Yasin ve Hikmet arasında yaşananların detayları bugünkü bölümde belli olacak.

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan mezun olan Tuğsuz, İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılması ile sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler, kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decathlon branşına yönlendirildi.

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