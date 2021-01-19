Survivor yarışmacısı İlayda kimdir, kaç yaşında? İlayda Şeker eleme potasında
İlayda Şeker, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor.
İlayda Şeker, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Bu hafta eleme potasına giden ilk isim olan Survivor İlayda, Nevşehir doğumlu. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren İlayda Şeker, Sakarya Üniversitesi mezunu.
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir'de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.
İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.
Kaynak: Hürriyet