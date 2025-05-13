Merakla beklenen Survivor 2025 yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bölümde, eleme adayları araştırıldı. 13 Mayıs Salı günü Survivor'da potada kimlerin olduğu izleyiciler tarafından merak eilirken Survivor Yağmur elendi mi, merak edildi.

BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2025 All Star- Gönüllüler'de, dün gece takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Hız, denge ve gücün ön planda olduğu parkurda yarışmacılar kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı mücadele verdi.

Heyecan dolu karşılaşmada finale Aycan ve Ayşe kaldı. Aycan'ın aldığı sayı ile dokunulmazlığı 8-7 skorla All Star takımı kazandı.

Düello eşleşmelerinde Dilşah Kurt-Sevgi İme karşılaşmasını Dilşah kazandı. Ayşe Yüksel-Meryem Kasap düellosunda da potadan çıkan isim Ayşe oldu. Böylece Survivor eleme finaline, Sevgi ve Meryem kaldı.

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR YAĞMUR ELENDİ Mİ?

Bu akşam Meryem ve Sevgi eleme düellosunda karşılaşacak. Kaybeden yarışmacı finalde Yağmur'a rakip olacak ve final sonrası elenen isim belli olacak.