Survivor 2025'te yedeklerden kadroya dahil olan yarışmacılardan biri de Volkan Çetinkaya oldu. Peki, Survivor Volkan asker mi?

SURVİVOR VOLKANKİMDİR?

1983 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelen Volkan Çetinkaya Survivor Gönüllüler Takımında yer alıyor. Beden eğitimi öğretmeni olan Volkan Çetinkaya, ayrıca TSK Ordu Milli takım sporcusu. Eski TSK personeli olan Çetinkaya, yüzme ve atletizm antrenörlüğü de yapmaktadır. Gönüllüler yarışmacısı Volkan Çetinkaya, sporcu kimliğiyle ön plana çıkıyor.

Survivor 2025 Gönüllüler yarışmacısı Volkan Çetinkaya'nın sporcu bir kimliğinin olduğu ve vücut sporlarıyla uğraştığı öğrenildi.

VOLKAN ÇETİNKAYA'NIN TSK'DAKİ ASKER GEÇMİŞİ

Türk Sİlahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takım sporcusu olan Volkan Çetinkaya eski bir TSK personelidir. Volkan Çetinkaya Ordu Milli Takım kaptanlığı yapmıştır.