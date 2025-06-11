Survivor Volkan annesi, babası kim, isimleri ne?

Survivor Volkan annesi, babası kim, isimleri ne?
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İstanbul'da yapılacak Survivor finalinde yer alan isimler merak konusu oldu. En çok de Volkan hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Survivor Volkan annesi, babası kim, isimleri ne?

Survivor'dafinalistler belli oldu. Finale kalan isimler arasında tek kadın yarışmacı olarak dikkat çeken Volkan hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Survivor Volkan annesi, babası kim, isimleri ne?

SURVİVOR VOLKAN KİMDİR?

1983 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelen Volkan Çetinkaya Survivor Gönüllüler Takımında yer alıyor. Beden eğitimi öğretmeni olan Volkan Çetinkaya, ayrıca TSK Ordu Milli takım sporcusu. Eski TSK personeli olan Çetinkaya, yüzme ve atletizm antrenörlüğü de yapmaktadır. Gönüllüler yarışmacısı Volkan Çetinkaya, sporcu kimliğiyle ön plana çıkıyor.

Survivor 2025 Gönüllüler yarışmacısı Volkan Çetinkaya'nın sporcu bir kimliğinin olduğu ve vücut sporlarıyla uğraştığı öğrenildi.

Yarışmaya sonradan katılmış olmasına rağmen, fiziksel gücü ve liderlik özellikleriyle takımın en etkili isimlerinden biri haline gelen Volkan Çetinkaya, Survivor All Star 2025'in en çok konuşulan yarışmacılarından biri olmayı sürdürüyor.

SURVİVOR VOLKAN ANNESİ, BABASI KİM?

Survivor Volkan'nın aile hayatına dair detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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