Survivor voleybol oyununu kim kazandı? Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor'da ödülü kim kazandı?
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Survivor voleybol oyununu kim kazandı? Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor'da ödülü kim kazandı?

Survivor voleybol oyununu kim kazandı? Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor'da ödülü kim kazandı?
01.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:34

Her akşam izleyiciyi ekrana bağlayan ve nefes kesen yarışmaları ile heyecanlı anlar yaşatan Survivor'da dün akşam voleybol maçı ve Anlat Bakalım oyunu oynandı. Peki, Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor'da ödülü kim kazandı? Survivor voleybol oyununu kim kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 30 Nisan akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Voleybol ve Bil Bakalım oyunlarının oynandığı Survivor yeni bölümde Survivor voleybol oyununu kim kazandı? Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor'da ödülü kim kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi.

SURVİVOR 30 NİSAN CUMA VOLEYBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor voleybol oyununda Acun Medya ekibi ile Survvor 2020 takımı arasında rekabet yaşandı. Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'dan oluşan Acun Medya takımının karşısında Evrim ve Nisa'dan oluşan Survivor 2020 takımı yer aldı. İlk seti Acun Medya aldı. Daha sonra Survivor üst üste 2 set alarak oyunu 2-1'e getrdi. Acun Medya takımı 4. Eti alarak oyunu eşitliğe getirdi ve oyun on ete taşında. Kıyasıya rekabetin yaşandığı on seti Acun Medya aldı ve voleybol oyununu Acun Medya takımı 3-2 kazandı.

Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Evrim ve Nisa'ya jest yaparak kendilerinin de ödülden yararlanabileceğini söyledi. Ancak Evrim ve Nisa kendilerini destekleyen Cemal Can'ın ise ödüle dahil edilmeyen tek kişi olacağını öğrenince alkış toplayan bir karar aldı. Evrim ve Nisa kek, bisküvi ve yiyeceklerden oluşan ödülü almayacaklarını açıkladı.

Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Evrim ve Nisa'ya jest yaparak kendilerinin de ödülden yararlanabileceğini söyledi. Ancak Evrim ve Nisa kendilerini destekleyen Cemal Can'ın ise ödüle dahil edilmeyen tek kişi olacağını öğrenince alkış toplayan bir karar aldı. Evrim ve Nisa kek, bisküvi ve yiyeceklerden oluşan ödülü almayacaklarını açıkladı.

BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 30 Nisan 62.bölümünde oynanan bil bakalım ödül oyununu Ünlüler takımı 4-3 kazanmayı başardı.

Survivor voleybol oyununu kim kazandı? Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor'da ödülü kim kazandı?
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