Survivor voleybol oyununu kim kazandı? 1 Mart voleybol yarışını Acun medya mı kazandı?
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Survivor voleybol oyununu kim kazandı? 1 Mart voleybol yarışını Acun medya mı kazandı?

02.03.2021 00:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:39
Survivor voleybol oyununu kim kazandı? 1 Mart voleybol yarışını Acun medya mı kazandı?

Survivor voleybol oyununu kim kazandı? 1 Mart voleybol yarışını Acun medya mı kazandı? Aleyna Ayşe!

Survivor voleybol oyununu kim kazandı? 1 Mart voleybol yarışını Acun medya mı kazandı? Aleyna Ayşe! Ödül oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı takımı!

SURVIVOR VOLEYBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugun oynanan Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ve Aleyna ile Ayşe'nin takım olduğu yarışmayı Acun medya kazandı.

1 MART ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

1 Şubat Pazartesi ödül oyunu kazananı henüz belli olmadı. Şuanda ödül oyunu gönüllüler kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı kim? sorusu yanıt buldu. Haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Öykü Çelik oldu. Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu.

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