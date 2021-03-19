Survivor voleybol maçını kim kazandı? Voleybol oyununu kim kazandı? Survivor ödül ne?

Survivor 18 Mart dün voleybol özel mücadelesi yaşandı.Peki Survivor voleybol maçını kim kazandı? Voleybol oyununu kim kazandı? Survivor ödül ne?

Sevilen yarışma Survivor 2021'de bu akşam voleybol maçı challenge mücadelesi ekrana geldi. Berkay, Survivor 2021 kadrosuna katılırken Hanzade Acun Medya takımında yer aldı. Kıyasıya mücadele içinde geçen voleybol maçını kazanan beşinci sette ortaya çıktı. Çok çekişmeli geçen voleybol maçında kazanan takımı tutan yarışmacılar güzel bir ödülün sahibi oldu. Peki Survivor voleybol maçını kim kazandı? Voleybol oyununu kim kazandı? Survivor ödül ne?

18 MART SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam müthiş bir voleybol maçı mücadelesi yaşandı. Survivor 2021 ile Acun Medya, yeni takviyeleri ile bir kez daha karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-1 kazanan Acun Medya'nın kadrosunda Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade yer alıyordu. Survivor 2021 takımında ise Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe ve Berkay yer alıyordu. İlk seti uzatmalarda 19-17 skorla alan Acun Ilıcalı takımı oldu. Survivor 2021 takımı sonraki iki seti 15-10 ve 15-8 alarak 2-1 öne geçti. Acun Medya 15-8 aldığı dördüncü setle genel skoru 2-2 yaptı.

Son seti 21-18 almayı başaran Acun Medya, Survivor 2021 ekibini bir kez daha yenmeyi başardı.

VOLEYBOL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Bu akşam voleybol maçını kazanan takım yarışmacıları ve kazanan takımı tutan yarışmacılar lahmacun yiyecekler.