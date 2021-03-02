Survivor voleybol maçını kim kazandı? Voleybol oyununu kim kazandı? Survivor ödül ne?

Survivor 1 Mart bugün voleybol özel mücadelesi yaşandı.Peki Survivor voleybol maçını kim kazandı? Voleybol oyununu kim kazandı? Survivor ödül ne?

Acun Ilıcalı - İrem Kanan ve Aleyna - Ayşe arasında voleybol oyunu oynandı. Ödülü ise su böreği oldu. Peki Survivor voleybol maçını kim kazandı? Voleybol oyununu kim kazandı? Survivor ödül ne?

1 MART SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı ve İrem Kanan aynı takımda yer alırken diğer takım ise Ayşe ve Aleyna'dan oluştu. Kıyasıya geçen mücadele şuan devam ediyor. Setlerle skor 1-1 beraberlik yaşandı.

Bu sonuca göre Acun Medya ekibi setlerde 3-1 lik skorla voleybol oyununu kazandı.

VOLEYBOL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Oyunu kazanan takımı tutanlar su böreği kazanacak. Ayşe ve Aleyna ikilisini az bir kişi tutarken, Acun-İrem ikilisini Ünlüler takımı ve Gönüllüler'in yarısından fazlası destekliyor.