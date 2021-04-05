Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kaybeden takımın ardından eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kaybeden takımın ardından eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR ÜNLÜLERDE KİM ADAY OLDU?

Survivor'ın 4 Nisan 2021 tarihli yayınlanan bölümünde Gönüllüler ve Ünlülerin kıyasıya yarıştığı market ve dokunulmazlık oyununun sonucunda sevinen takım gönüllüler oldu. Dokunulmazlığı kazanan gönüllüler konseye rahat giderken dokunulmazlığı kaybeden ünlülerin akıllarında kim eleme adayı olacak? Sorusu vardı. Konsey sonucunda eleme adayı olarak iki isim çıktı. Bu isimler; İsmail ve Doğan oldu.

Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

4 NİSAN 2021 SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın 4 Nisan 2021 (dün) yayınında dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bahar Candan Şeyma Subaşı Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Yılmaz Vural Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Düğün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 08:53:14. #1.16#
title