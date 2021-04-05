Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kaybeden takımın ardından eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.