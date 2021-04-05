Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?
Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kaybeden takımın ardından eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kaybeden takımın ardından eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor ünlülerde kim aday oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SURVİVOR ÜNLÜLERDE KİM ADAY OLDU?
Survivor'ın 4 Nisan 2021 tarihli yayınlanan bölümünde Gönüllüler ve Ünlülerin kıyasıya yarıştığı market ve dokunulmazlık oyununun sonucunda sevinen takım gönüllüler oldu. Dokunulmazlığı kazanan gönüllüler konseye rahat giderken dokunulmazlığı kaybeden ünlülerin akıllarında kim eleme adayı olacak? Sorusu vardı. Konsey sonucunda eleme adayı olarak iki isim çıktı. Bu isimler; İsmail ve Doğan oldu.
4 NİSAN 2021 SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın 4 Nisan 2021 (dün) yayınında dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu.