Survivor Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu kim kazandı?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Survivor Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu kim kazandı? - Haber
Güncel

Survivor Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu kim kazandı?

Birleşme partisinin geride bırakıldığı Survivor'da takımlar arası değişiklik yaşandı. Gönüllüler takımında ve ünlüler takımında yarışmacı değişikliği yapılan bölümde izleyiciler Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

15.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:10
Survivor Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'un 14 Nisan yayınlanan 46. bölümünde takımlar arası değişim heyecanı yaşandı. Survivor yeni bölümde izleyicilerin merakla beklediği yarışmacı değişiminde her iki takımdan birer erkek yarışmacı karşı takıma geçti. Peki, Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor 2020 yeni takımlar nasıl oluştu?

SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?

Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarını heyecanlandıran yeni gelişmeyi duyurdu. Ilıcalı, daha önce hiçbir Survivor'da uygulanmayan çeyrek final sisteminin bu yıl yarışmada uygulanacağını açıkladı. Buna göre yarışmada final aşamasında önce çeyrek final aşaması olacak ve 8 yarışmacı çeyrek finalde mücadele edecek. Ilıcalı ayrıca takımlardaki dengeleri sağlamak için iki erkek yarışmacının da takımının değiştiğini söyledi.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu kim kazandı?
Berkan Karabulut

Acun Ilıcalı ünlüler takımından bir erkek yarışmacı ile gönüllüler takımından bir erkek yarışmacının takımlarının değiştiğini, böylece takımların daha dengeli olacağını söyledi. Buna göre Berkan Karabulut ünlüler takımından gönüllüler takımında, Yunus Emre Özden ise gönüllüler takımından ünlüler takımında geçti.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu kim kazandı?
Yunus Emre Özden

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da salı akşamı takım değişiminden önce yarışmacılar parkurda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 14 Nisan Salı akşamı mücadele veren yarışmacılar iletişim oyununu kazanmak için ter döktü. Oynanan oyun sonrası Survivor'da iletişim ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı böylece sevdikleriyle iletişim kurma şanslı elde etti.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu kim kazandı?
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca 'Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?' sorusunu yanıtladı Haber
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haber
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haber
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
Karantinadaki Mine'nin pozlarına beğeni yağdı! Herkesten tam not aldı Haber
Karantinadaki Mine'nin pozlarına beğeni yağdı! Herkesten tam not aldı
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haber
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haber
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
İnfaz kanununun yasalaşmasıyla birlikte 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor
İnfaz kanununun yasalaşmasıyla birlikte 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Demet Akalın İçişleri Bakanı
Spor Lionel Messi Radamel Falcao Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz Futbolcu
Şu an buradasınız: Survivor Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu kim kazandı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 09:17:52. #1.15#
title