Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı ne?
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Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı ne?

09.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:43
Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı ne?

Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. 2021 Survivor performansı merak edilen Survivor Uğurtan Dora hakkında, Survivor Gönüllüler takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli, Uğurtan Dora Instagram hesabı ne ve Survivor 2021 Uğurtan Dora kimdir, gibi sorular soruluyor.

Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 Uğurtan Dora kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 vkimdir?

SURVİVOR 2021 UĞURTAN DORA KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Uğurtan Dora, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Uğurtan Dora son günlerde epey ilgi görüyor. Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin lisan bölümünü kazandı.

UĞURTAN DORA HAYATI

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli'de doğdu.

2000'de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu.2004'de ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı.

Uğurtan Dora su topu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor. Lisanslı basketbol ENKA - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

Bir markada 2013-2018 yılları arasında yöneticilik görevini üstlendi. Uğurtan Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.

SURVİVOR UĞURTAN DORA INSTAGRAM HESABI NE?

Survivor Uğurtan Dora "ugurtandora" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:

Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı ne?
Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı ne?
Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı ne?
Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı ne?
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