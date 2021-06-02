Survivor Türkiye Yunanistan ödülü kim kazandı? Survivor 3 Haziran ödül oyununu kim kazandı?

Survivor Yunanistan Türkiye ödülü neydi? Survivor Türkiye Yunanistan ödülü kim kazandı? Survivor 3 Haziran ödül oyununu kim kazandı? Survivor izle!

Survivor Yunanistan Türkiye ödülü neydi? Survivor Türkiye Yunanistan ödülü kim kazandı? Survivor 3 Haziran ödül oyununu kim kazandı? Survivor izle!

SURVIVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNU

Survivor Türkiye Yunanistan karma ödül oyunu, bu akşam Survivor'da yayınlandı.Survivor'da heyecan dolu mücadelenin ardından mücadeleyi kazanan takım 10-9'luk skorla kırmızı takım yarışmacıları oldu.

SURVIVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor Türkiye 2021'de bu akşam oynanan Türk Yunan ödül oyununu kırmızı takım kazandı. Kırmızı takımın ödülü ise güzel bir villaya gidip keyifli vakit geçirecek.