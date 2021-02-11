Survivor Türkiye'de mi çekilecek? Survivor Türkiye'de nerede, hangi ilde çekilecek?

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle reklam gelirlerinde düşüş yaşayan Acun Ilıcalı'nın, Survivor'u Türkiye'de çekmeye karar verdiği hatta bunun için de Düzce'den 50 dönümlük arazi aldığı iddia edildi. Peki, Survivor Türkiye'de mi çekilecek? Survivor Türkiye'de nerede, hangi ilde çekilecek?

Medyaradar'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın çekimleri Türkiye'ye taşıyacağı iddia edildi Peki, Survivor Türkiye'de mi çekilecek? Survivor Türkiye'de nerede, hangi ilde çekilecek? İşte Survivor iddiasının detaytları!

SURVİVOR TÜRKİYE'DE Mİ ÇEKİLECEK?

Uzun yıllardır Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor'ın kalabalık bir yapım ekibi ve yarışmacı grubuna sahip olması yüksek maliyetlerin masaya yatırılmasına neden oldu. Acun Ilıcalı'nın giderleri azaltmak için yarışmayı Türkiye'de çekmeye karar verdiği ileri sürüldü.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın çekimleri Türkiye'ye taşıyacağı, bunun için ise Düzce'nin Gölormanlı köyünde 50 dönümlük bir çiftlik arazisini 18 milyon TL'ye satın aldığı öğrenildi. Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama gelmezken yerel gazetelerde ve internet sitelerinde satışın gerçekleştiği konusunda haberler paylaşılmaya başlandı.