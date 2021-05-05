Survivor takımlar karışacak mı? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek? Gönüllüler takımından Ünlüler takımına yarışmacı gelecek mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor takımlar karışacak mı? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek? Gönüllüler takımından Ünlüler takımına yarışmacı gelecek mi?

Survivor takımlar karışacak mı? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek? Gönüllüler takımından Ünlüler takımına yarışmacı gelecek mi?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Bugünkü ada konseyince Acun Ilıcalı eğer Ünlüler takımından bir kadın yarışmacı elenirse takımların karışacağını duyurmuştu. Bugün Ünlüler takımından Melis'in elenmesiyle birlikte takımların karışacağı kesinleşmiş oldu. Konu hakkında Acun Ilıcalı yarın açıklama yapacak. Peki, Ünlüler takımına kim geliyor?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler takımları mı karışıyor? Ünlüler takımına hangi isim gelecek? Gönüllüler'den bir kişi karşı takıma mı gidecek? Gönüllüler takımından hangi kadın yarışmacı Ünlüler takımına geçecek? Konu hakkında açıklama yapıldı mı? Detaylar haberimizde.

SURVİVOR TAKIMLAR MI KARIŞIYOR?

Acun Ilıcalı bugünkü konseyde "Eğer kadın bir yarışmacı veda ederse Ünlüler takımından, yarın itibariyle takımlar karışacak." şeklinde konuşma yaptı. Konseyde ise elenen isim Ünlüler takımından Melis oldu. Haliyle Ünlüler'de kadın yarışmacı elendiği için yarın büyük ihtimalle takımlar karışacak. Ünlüler takımına 1 kadın yarışmacı dahil olacağı tahmin edilmektedir. Bu isim henüz açıklanmadı fakat seyircilerin çoğunluğu Aleyna K. 'nin Ünlüler takımına geçmesini istiyor. Tabi yarın neler olacak hep birlikte göreceğiz.

ÜNLÜLER TAKIMINA HANGİ YARIŞMACI GELECEK?

Ünlüler takımında 1 kadın yarışmacı kaldığı için büyük bir ihtimalle Gönüllüler takımından 1 kadın yarışmacı Ünlüler takımına geçecek. Fakat bu hangi isim olacak henüz açıklanmadı. Yarın Acun Ilıcalı tarafından açıklama yapılacağı söylenildi.

Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
Acun Ilıcalı, canlı yayında bombayı patlattı: Kadın yarışmacı elenirse takımlar karışıyor
Acun Ilıcalı, canlı yayında bombayı patlattı: Kadın yarışmacı elenirse takımlar karışıyor
İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' ithamına nişanlısından yanıt: Ben senin bıraktığın Gamze'yim
İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' ithamına nişanlısından yanıt: Ben senin bıraktığın Gamze'yim
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Survivor takımlar karışacak mı? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek? Gönüllüler takımından Ünlüler takımına yarışmacı gelecek mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 02:04:27. #1.14#

title