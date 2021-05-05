Survivor takımlar karışacak mı? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek? Gönüllüler takımından Ünlüler takımına yarışmacı gelecek mi?

Bugünkü ada konseyince Acun Ilıcalı eğer Ünlüler takımından bir kadın yarışmacı elenirse takımların karışacağını duyurmuştu. Bugün Ünlüler takımından Melis'in elenmesiyle birlikte takımların karışacağı kesinleşmiş oldu. Konu hakkında Acun Ilıcalı yarın açıklama yapacak. Peki, Ünlüler takımına kim geliyor?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler takımları mı karışıyor? Ünlüler takımına hangi isim gelecek? Gönüllüler'den bir kişi karşı takıma mı gidecek? Gönüllüler takımından hangi kadın yarışmacı Ünlüler takımına geçecek? Konu hakkında açıklama yapıldı mı? Detaylar haberimizde.

SURVİVOR TAKIMLAR MI KARIŞIYOR?

Acun Ilıcalı bugünkü konseyde "Eğer kadın bir yarışmacı veda ederse Ünlüler takımından, yarın itibariyle takımlar karışacak." şeklinde konuşma yaptı. Konseyde ise elenen isim Ünlüler takımından Melis oldu. Haliyle Ünlüler'de kadın yarışmacı elendiği için yarın büyük ihtimalle takımlar karışacak. Ünlüler takımına 1 kadın yarışmacı dahil olacağı tahmin edilmektedir. Bu isim henüz açıklanmadı fakat seyircilerin çoğunluğu Aleyna K. 'nin Ünlüler takımına geçmesini istiyor. Tabi yarın neler olacak hep birlikte göreceğiz.

ÜNLÜLER TAKIMINA HANGİ YARIŞMACI GELECEK?

Ünlüler takımında 1 kadın yarışmacı kaldığı için büyük bir ihtimalle Gönüllüler takımından 1 kadın yarışmacı Ünlüler takımına geçecek. Fakat bu hangi isim olacak henüz açıklanmadı. Yarın Acun Ilıcalı tarafından açıklama yapılacağı söylenildi.