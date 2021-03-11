Survivor takım kaptanları kim oldu?
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Survivor takım kaptanları kim oldu?

11.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:01
Survivor takım kaptanları kim oldu?

11 Mart tarihinde yayınlanan Survivor takım kaptanları kim oldu? Survivor canlı kesintisiz izle! Survivor ödül oyununu kim kazandı?

11 Mart tarihinde yayınlanan Survivor takım kaptanları kim oldu? Survivor canlı kesintisiz izle! Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

ÜNLÜLER TAKIM KAPTANI

En çok oyu alan kişi Batuhan oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIM KAPTANI

En çok oyu alan kişiAleyna oldu.

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