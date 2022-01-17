Survivor'da bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden taraf Gönüllüler oldu. Gönüllüler ada konseyinde bir kişinin ismini yazacak ve o isim Sürgün kampına gönderilecek. Peki, Survivor Sürgün Kampı'na kim gitti? 17 Ocak Survivor Sürgün Kampına hangi isim gönderildi? Ada konseyinde kimin ismi çıktı? Gönüllüler'den kim gitti? İşte ayrıntılar...

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler birazdan ada konseyinde bir isim belirleyecek. O isim ise Sürgün Kampına gidecek. Peki, Survivor Sürgün Kampı'na kim gitti? 17 Ocak Survivor Sürgün Kampına hangi isim gönderildi? Ada konseyinde kimin ismi çıktı? Gönüllüler'den kim gitti? Sürgün Kampı her hafta olacak mı? Sürgün Kampına toplam kaç kişi girecek? Sürgün Kampı ne demek?

SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Survivor All Star kurallarını açıklayan Acun Ilıcalı, 'Sürgün kampı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 'Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak!''

Acun Ilıcalı, ''Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim. Saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun.'' dedi.

Bir yarışmacı seçilecek ve o kişi sürgün adasına gidecek. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'dan elenecek.

Kalan yarışmacılar adada günleri yalnız geçirecek ve geri dönecekler.

Sürgün Adası Kuralları:

Günlük erzakları tüketecekler ve ödüllerden faydalanamayacaklar.

Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler.

Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak.

Dört yarışmacı beraber kalacak.

Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yasak.

SURVİVOR SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Survivor'da yeni sezon ile birlikte, elemeler öncesi Sürgün Kampı kuralı getirildi. Sürgün kampı kuralına göre, her gün dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımın yapılan oylama ile en çok oy alan yarışmacısı sürgün kampına gönderilecek. 4 gün sonunda toplamda 4 eleme adayının belirlenmesinin ardından 5. gün Survivor'a veda edecek yarışmacı Sürgün kampına gönderilen 4 eleme adayı arasından belirlenecek.

17 OCAK SURVİVOR SÜRGÜN KAMPINA KİM GİTTİ? KİMİN İSMİ YAZILDI?

Sürgün Kampına gönderilecek olan kişi için Gönüllüler takımından herkes bir isim yazdı. Birazdan tüm isimler açıklanacak. Herkesin kaç oy aldığını sayılarıyla birlikte yazacağız.

Çıkan isimler şöyle:

Gizem : 4

Ogeday : 2

Anıl : 1

Seda : 1

Ardahan : 1

Evrim : 1

SÜRGÜN KAMPINA GÖNDERİLEN İSİM : Henüz belli olmadı

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