Survivor 2022 devam ederken bu hafta sürgünde kimler var araştırılıyor. Her hafta 4 yarışmacı sürgüne gidiyor ve o haftanın eleme adayları oluyor. Peki, Survivor Sürgün Adasında kimler var? 21 Şubat Survivor All Star sürgünde hangi isimler var? Haftanın eleme adayları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR 1. VE 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da Cumartesi ve Pazar günü yapılan dokunulmazlıkta kazanan taraf Ünlüler olmuştu. Gönüllüler kendi aralarında birer kişiyi sürgün adasına göndermişti.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINDA KİMLER VAR?

Cumartesi günü dokunulmazlığı Ünlüler kazanmıştı. Gönüllüler Yunus Emre'nin ismini yazmıştı. Pazar günü de Ünlüler kazanmıştı. Gönüllüler Yasin'in ismini yazdılar.

1. eleme adayı : Yunus Emre

2. eleme adayı : Yasin

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