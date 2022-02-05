Survivor Sürgün adasına kim gitti? 5 Şubat Cumartesi Sürgün adasına giden isim kim oldu? Survivor bugün kimin ismi yazıldı?

Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da 4. hafta 1. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 5 Şubat Cumartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Kadınlarda skor 8-8 eşitlikle biterken erkeklerde ise Gönüllüler 8-7 kazandı ve haliyle bugünün dokunulmazı oldu. Buna göre Ünlüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı ve bu haftanın ilk Sürgün adasına gidecek olan ismi Ünlüler takımından olacak. Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler arasında oylama başladı. Birazdan açıklanacak.

Çıkan sonuçlar şöyle:

Nagihan : 1

Bora : 3

Furkan : 3

Adem : 2

Sercan : 2

Elif : 1

Furkan ve Bora 3'er kez yazıldığı için açık oylama sistemine geçilecek. Açık oylama ile kimin aday olduğu birazdan belli olacak. Şuan açık oylamada 4 Furkan 4 Bora çıktı.

Furkan : 6

Bora : 4

SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİM : FURKAN

Sürgün adasına gidecek isim Furkan oldu.

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