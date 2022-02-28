Survivor Sürgün adasına kim gitti? 28 Şubat Pazartesi Sürgün adasına giden isim kim oldu? Survivor bugün kimin ismi yazıldı? - Haberler

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Survivor Sürgün adasına kim gitti? 28 Şubat Pazartesi Sürgün adasına giden isim kim oldu? Survivor bugün kimin ismi yazıldı?

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Survivor Sürgün adasına kim gitti? 28 Şubat Pazartesi Sürgün adasına giden isim kim oldu? Survivor bugün kimin ismi yazıldı?

Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Bunun ardından Gönüllüler kendi aralarında bir kişiyi yazdı. Peki, Sürgün adasına kim gitti? 28 Şubat Pazartesi Survivor kimin adı yazıldı? Sürgün adasına kim gönderildi? Kimin ismi yazıldı? Kimin ismi çıktı? İşte bilgiler...

Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da 7. hafta 3. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 28 Şubat Pazartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde Ünlüler kazandı. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın üçüncü Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler arasında oylama başladı. Birazdan açıklanacak.

Survivor Sürgün adasına kim gitti? 28 Şubat Pazartesi Sürgün adasına giden isim kim oldu? Survivor bugün kimin ismi yazıldı?

Çıkan sonuçlar şöyle:

  • Yasin : 7
  • Hikmet : 3

Buna göre Sürgün adasına gidecek isim Yasin oldu.

SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİM : YASİN

Survivor Sürgün adasına kim gitti? 28 Şubat Pazartesi Sürgün adasına giden isim kim oldu? Survivor bugün kimin ismi yazıldı?

Yasin haftanın 3. eleme adayı oldu.

Ayrıca haftanın 4. eleme adayı ise Gökhan oldu. Gönüllüler takımında performans 1. si olan Seda, Gökhan'ın ismini söyledi.

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