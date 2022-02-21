Survivor Sürgün adasına kim gitti? 21 Şubat Pazartesi Sürgün adasına giden isim kim oldu? Survivor bugün kimin ismi yazıldı?
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Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Bunun ardından Ünlüler kendi aralarında bir kişiyi yazdı. Peki, Sürgün adasına kim gitti? 21 Şubat Pazartesi Survivor kimin adı yazıldı? Sürgün adasına kim gönderildi? Kimin ismi yazıldı? Kimin ismi çıktı? İşte bilgiler...
Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da 6. hafta 3. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 21 Şubat Pazartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Kadınlarda Ünlüler kazanmıştı. Erkeklerde ise Gönüllüler kazandı. Ardından oyun en iyiler mücadelesine gitti. En iyiler 2-2 bittikten sonra bayrak yarışında Gönüllüler dokunulmazlığı 3-2 lik skorla aldı. Buna göre Ünlüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.
SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı ve bu haftanın üçüncü Sürgün adasına gidecek olan ismi Ünlüler takımından olacak. Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler arasında oylama başladı. Birazdan açıklanacak.
Çıkan sonuçlar şöyle:
- Gizem : 7
- Nagihan : 7
- Aşkım : 1
Oylar eşit çıktığı için açık oylama yapılacak.
Açık oylama sonucu:
- Gizem : 6
- Nagihan : 7
Buna göre Sürgün adasına gidecek isim Nagihan oldu.
SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİM : NAGİHAN
Nagihan haftanın 3. eleme adayı oldu.