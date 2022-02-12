Survivor Sürgün adasına kim gitti? 12 Şubat Cumartesi Sürgün adasına giden isim kim oldu? Survivor bugün kimin ismi yazıldı?

Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da 5. hafta 1. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 12 Şubat Cumartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde farklı bir skorla kazanan Ünlüler dokunulmazlığın sahibi oldu. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın ilk Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler arasında oylama başladı. Birazdan açıklanacak.

Çıkan sonuçlar şöyle:

Hikmet : 5

Evrim : 6

Atakan : 1

Anıl : 1

Yasin : 2

Ezgi : 1

SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİM : EVRİM

Sürgün adasına gidecek isim birazdan belli olacak.

Buna göre sürgün adasına gidecek olan isim Evrim oldu.

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