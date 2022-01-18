Survivor süpriz ne? Acun Ilıcalı'nın Survivor sürprizi ne? Acun Ilıcalı'nın sürprizi ne? Acun Ilıcalı'nın sürprizi neydi? Survivor sürpriz neydi?
Acun'un sürprizi ne? Survivor sürpriz ne merak konusu oldu. TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor süpriz ne? Acun'un survivor sürprizi ne? Acun sürprizini açıkladı mı? Acun Ilıcalı'nın sürprizi ne? Acun Ilıcalı'nın sürprizi neydi? Survivor sürpriz neydi? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı Survivor sürprizi ne? Survivor sürpriz ne merak konusu oldu. TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor süpriz ne? Acun'un survivor sürprizi ne? Acun Ilıcalı'nın sürprizi ne? Acun Ilıcalı'nın sürprizi neydi? Survivor sürpriz neydi? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...
Survivor'ın bu akşamki bölümünde Acun Ilıcalı izleyicilere bir sürpriz açıklayacağını söyledi. Yarışmacılara ise sürprizi yarın açıklayacağını ifade etti. Merakla beklenen sürprizin ne olduğunu Acun Ilıcalı açıkladı.
Acun Ilıcalı sürgün kampı uygulamasının devam edeceğini açıkladı.
Survivor All Star kurallarını açıklayan Acun Ilıcalı, 'Sürgün kampı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 'Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak!''
Acun Ilıcalı, ''Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim. Saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun.'' dedi.
Bir yarışmacı seçilecek ve o kişi sürgün adasına gidecek. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'dan elenecek.
Kalan yarışmacılar adada günleri yalnız geçirecek ve geri dönecekler.
Sürgün Adası Kuralları:
- Günlük erzakları tüketecekler ve ödüllerden faydalanamayacaklar.
- Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler.
- Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak.
- Dört yarışmacı beraber kalacak.
- Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yasak.
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