Survivor süpriz ne? Acun Ilıcalı'nın Survivor sürprizi ne? Acun Ilıcalı'nın sürprizi ne? Acun Ilıcalı'nın sürprizi neydi? Survivor sürpriz neydi?

Acun'un sürprizi ne? Survivor sürpriz ne merak konusu oldu. TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor süpriz ne? Acun'un survivor sürprizi ne? Acun sürprizini açıkladı mı? Acun Ilıcalı'nın sürprizi ne? Acun Ilıcalı'nın sürprizi neydi? Survivor sürpriz neydi? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı Survivor sürprizi ne? Survivor sürpriz ne merak konusu oldu. TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor süpriz ne? Acun'un survivor sürprizi ne? Acun Ilıcalı'nın sürprizi ne? Acun Ilıcalı'nın sürprizi neydi? Survivor sürpriz neydi? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR SÜRPRİZ NE?

Survivor'ın bu akşamki bölümünde Acun Ilıcalı izleyicilere bir sürpriz açıklayacağını söyledi. Yarışmacılara ise sürprizi yarın açıklayacağını ifade etti. Merakla beklenen sürprizin ne olduğunu Acun Ilıcalı açıkladı.

Acun Ilıcalı sürgün kampı uygulamasının devam edeceğini açıkladı.

SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Survivor All Star kurallarını açıklayan Acun Ilıcalı, 'Sürgün kampı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 'Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak!''

Acun Ilıcalı, ''Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim. Saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun.'' dedi.

Bir yarışmacı seçilecek ve o kişi sürgün adasına gidecek. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'dan elenecek.

Kalan yarışmacılar adada günleri yalnız geçirecek ve geri dönecekler.

Sürgün Adası Kuralları:

Günlük erzakları tüketecekler ve ödüllerden faydalanamayacaklar.

Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler.

Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak.

Dört yarışmacı beraber kalacak.

Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yasak.

SURVİVOR 2022 KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

Yağmur Banda

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