Survivor Steven nereli? Survivor Steven kimdir, kaç yaşında?
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Survivor Steven nereli? Survivor Steven kimdir, kaç yaşında?

11.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:17
Survivor Steven nereli? Survivor Steven kimdir, kaç yaşında?

TV8'in yıllardır sevilen dizisi Survivor 2021 yarışmasında yarışmacılar dikkat çekiyor. Farklı tarzıyla, konuşmasıyla ve şivesiyle de en çok Survivor Steven Salam dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler Survivor Steven kim olduğu merakla araştırıyor. Peki, Survivor Steven nereli? Survivor Steven kimdir, kaç yaşında?

TV8'in sezonlardır en çok dikkat çeken programı Survivor 2021, bu sezon da dikkatleri üstüne çekiyor. Survivor Steven, Gönüllüler takımında şivesi, tarzı ve samimi hareketleriyle seyircilerin dikkatini üzerine çekiyor Seyirciler, Survivor Steven kimdir? Survivor Steven nereli? Survivor Steven Salam kaç yaşında merak ediyor. İşte detaylar?

SURVİVOR STEVEN KİMDİR, NERELİ?

Survivor Steven'ın tam adı Steven Salam'dır. Survivor Steven Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yarışmaktadır. Survivor Steven nereli sorusunın cevabı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'dir. Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'den 2011 yılında Türkiye'ye gelmiştir. Lise ve üniversiteyi Türkiye'de okumuştur.Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun olmuştur.

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