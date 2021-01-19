Survivor Steven kimdir? Survivor Steven nereli? Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli? Wakanda Forever ne demek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Survivor Steven kimdir? Survivor Steven nereli? Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli? Wakanda Forever ne demek?

19.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:55
Survivor Steven kimdir? Survivor Steven nereli? Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli? Wakanda Forever ne demek?

TV8'in yıllardır sevilen dizisi Survivor 2021 yarışmasında yarışmacılar dikkat çekiyor. Farklı tarzıyla, konuşmasıyla ve şivesiyle de en çok Survivor Steven Salam dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler Survivor Steven kim olduğu merakla araştırıyor. Peki, Survivor Steven kimdir, nereli? Steven Salam kaç yaşında, nereli? Wakanda Forever ne demek?

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor başladı. Takipçileri tarafından ilgiyle beklenen Survivor 2021'nin yarışmacıları şimdiden dikkat çekiyor. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Seteven da sosyal medyada çok dikkat çekiyor. Peki, Survivor Steven kimdir? Survivor Steven nereli? Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Survivor Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cemre Kemer Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Mesut Özil Mesut Bakkal Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor Steven kimdir? Survivor Steven nereli? Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli? Wakanda Forever ne demek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 20:55:26. #1.14#
title