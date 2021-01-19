Survivor Steven kimdir? Survivor Steven nereli? Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli? Wakanda Forever ne demek?

TV8'in yıllardır sevilen dizisi Survivor 2021 yarışmasında yarışmacılar dikkat çekiyor. Farklı tarzıyla, konuşmasıyla ve şivesiyle de en çok Survivor Steven Salam dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler Survivor Steven kim olduğu merakla araştırıyor. Peki, Survivor Steven kimdir, nereli? Steven Salam kaç yaşında, nereli? Wakanda Forever ne demek?