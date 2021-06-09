Survivor Steven kimdir? Steven kaç yaşında, nereli?
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Survivor Steven kimdir? Steven kaç yaşında, nereli?

Survivor Steven kimdir? Steven kaç yaşında, nereli?
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TV8'in yıllardır sevilen dizisi Survivor 2021 yarışmasında yarışmacılar dikkat çekiyor. Farklı tarzıyla, konuşmasıyla ve şivesiyle de en çok Survivor Steven Salam dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler Survivor Steven kim olduğu merakla araştırıyor. Peki, Survivor Steven nereli? Survivor Steven kimdir, kaç yaşında?

TV8'in yıllardır sevilen dizisi Survivor 2021 yarışmasında yarışmacılar dikkat çekiyor. Farklı tarzıyla, konuşmasıyla ve şivesiyle de en çok Survivor Steven Salam dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler Survivor Steven kim olduğu merakla araştırıyor. Peki, Survivor Steven nereli? Survivor Steven kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR STEVEN KİMDİR?

Survivor Steven'ın tam adı Steven Salam'dır. Survivor Steven Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yarışmaktadır. Survivor Steven nereli sorusunUn cevabı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'dir. Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetin'den 2011 yılında Türkiye'ye gelmiştir. Lise ve üniversiteyi Türkiye'de okumuştur.Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun olmuştur.

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