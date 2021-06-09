Survivor Steven kimdir? Steven kaç yaşında, nereli?

TV8'in yıllardır sevilen dizisi Survivor 2021 yarışmasında yarışmacılar dikkat çekiyor. Farklı tarzıyla, konuşmasıyla ve şivesiyle de en çok Survivor Steven Salam dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler Survivor Steven kim olduğu merakla araştırıyor. Peki, Survivor Steven nereli? Survivor Steven kimdir, kaç yaşında?