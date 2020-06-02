Survivor sondakika haberleri! Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor sondakika haberleri! Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

Çeyrek final öncesi son kez karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımları iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Büyük bir geri dönüşe sahne olan bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte 2 Mayıs Survivor raporu! Survivor son dakika haberleri!

Survivor sondakika haberleri! Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
02.06.2020 23:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:55

2 Mayıs akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor, iletişim oyunu ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabetine sahne olan bölümde izleyiciler Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı merak etti. Peki, Survivor 2020'de kim elendi. İşte cevaplar!

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Önceki dokunulmazlık oyunlarında sonunda Elif ve Yunus Emre Eleme Adayı olmuştu. Daha sonra oynanan dokunulmazlık oyununda ise Aycan eleme adayı olmuştu. Son dokunulmazlık oyunu sonucu Ünlüler takımının tümü eleme adayı oldu ve Sercan, Aycan, Yunus Emre ve Elif eleme potasında yer aldı.

1.eleme adayı: Yunus Emre Özden – Ünlüler

2. eleme adayı: Elif Yıldırım Gören - Ünlüler

3. eleme adayı: Aycan Yanaç – Ünlüler

4. eleme adayı: Sercan Yıldırım - Ünlüler

Survivor sondakika haberleri! Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

TAKIMLARIN BİRLEŞMESİ NASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı yeni takımların oluşma şeklini açıkladı. Çarşamba günü konseyinde yeni takımlar oluşacak. Parkurda 10 yarışmacı teker teker performans ortaya koyacak. En iyi 4 yarışmacı 1-4, 2-3- final oyununa çıkacak. Finale çıkanlar takım kaptanı olacak ve her bir finalist 2 takımı kuracak. 2 kaptan Çarşamba günü yapılacak ada konseyinde yeni takımlar kurulacak ve yeni takımlar 1 hafta boyunca bu şekilde yarışmaya devam edecek.

Cuma günü yapılacak olan sembol oyunu finalinde bir yarışmacı çeyrek finale gitmeye hak kazanacak.

Survivor sondakika haberleri! Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

2 Mayıs akşamı oynanan iletişim oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Aile ile telefonda görüşme için yarışan takımlar heyecanlı anlar yaşattır. Gönüllüler takımı 4-0'lık üstünlük kurmasına rağmen oyun sonunda kazanan takım Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de 2 Mayıs akşamı elenen isim belli oldu. SMS oylaması sonucu adaya veda eden isim Ünlüler takımından Aycan oldu.

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