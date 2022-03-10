Survivor son bölüm izle! Survivor 43. bölüm full HD izleme linki! Survivor son bölüm neler oldu?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor dizisi son bölümde neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Her Çarşamba TV8'de yayınlanan Survivor 43. bölüm full HD izleme linki! Survivor son bölüm neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Survivor full HD bölüm izle! Survivor 43. bölüm full HD izleme linki! Survivor son bölüm neler oldu? Survivor tek parça full izle! Detaylar haberimizdedir…
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden Gönüllüler takımında birinci aday Yasin oldu. Ünlüler takımında ikinci aday Birsen üçüncü aday Mert ve son aday Barış oldu. Survivor All Star'da 9 Mart elenen isim belli oldu. Survivor'da yapılan oylama sonucunda elenen isim Ünlüler takımından oldu.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! (LİNK)
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden Gönüllüler takımında birinci aday Yasin oldu. Ünlüler takımında ikinci aday Birsen üçüncü aday Mert ve son aday Barış oldu. Survivor All Star'da 9 Mart elenen isim belli oldu. Survivor'da yapılan oylama sonucunda elenen isim Ünlüler takımından oldu.Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden Gönüllüler takımında birinci aday Yasin oldu. Ünlüler takımında ikinci aday Birsen üçüncü aday Mert ve son aday Barış oldu. Survivor'da yapılan oylama sonucu aralarından en az oyla bir kişi bu hafta adaya veda eden isim olacak. 2022 Survivor'da elenen isim Ünlüler takımından Birsen oldu.
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