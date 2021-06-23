Survivor son 4 eleme nasıl olacak? Survivor final sistemi!
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Survivor son 4 eleme nasıl olacak? Survivor final sistemi!

Survivor son 4 eleme nasıl olacak? Survivor final sistemi!
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Bu yıl İstanbul'da yapılacak Survivor finalinde değişimler söz konusu! Cuma günü yapılacak Survivor finali nasıl olacak? Survivor son 4 eleme nasıl olacak? Survivor final sistemi!

Her yıl Kıbrıs'ta yapılan Survivor finali, bu yıl İstanbul'da yapılacak. Final sisteminde bu yıl sakatlıklar fazla olduğu için değişiklik gösterdi. Peki, Survivor son 4 eleme nasıl olacak? Survivor final sistemi!

SURVIVOR SON 4 ELEME NASIL OLACAK?

Sembol oyunu olacak ve sembol finalini kazanan direkt olarak İstanbul'da yapılacak finale kalıcak. İki kişi eleme adayı olarak İstanbul'a oylamada gidecek.

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Merakla beklenen Survivor finaline kısa süre kaldı. Son 4 yarışmacı kıyasıya mücadele veriyor. Cum günü İstanbul^'da Survivor finali gerçekleşecek.

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