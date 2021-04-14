Survivor SMS birincisi kim oldu? 13 Nisan Survivor'da adaya hangi isim veda etti? Survivor kim ayrıldı?
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Survivor SMS birincisi kim oldu? 13 Nisan Survivor'da adaya hangi isim veda etti? Survivor kim ayrıldı?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Survivor SMS birincisi kim oldu? 13 Nisan Survivor'da adaya hangi isim veda etti? Survivor kim ayrıldı?

Survivor 13 Nisan kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu?

13 Nisan Perşembe günü eleme olacak. Hangi isim elenecek merak konusu oldu. Şuanda elenecek ismin açıklanması bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi? 13 Nisan Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi? 13 Nisan SMS birincileri kimler oldu, hangi isimleri söyledi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

13 Nisan Survivor'da henüz elenen isim açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak. Konumuzu takip edebilirsiniz.

Elenen isim Hanzade oldu.

Survivor SMS birincisi kim oldu? 13 Nisan Survivor'da adaya hangi isim veda etti? Survivor kim elendi?

13 NİSAN SURVİVOR SMS 1.Sİ KİM OLDU?

Gönüllüler takımında SMS 1. Aleyna K. oldu. Aleyna 3. aday olarak Dora'nın ismini verdi.

13 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayları Gönüllüler takımından Aleyna Ç., Hanzade ve Dora oldu.

1. eleme adayı : Aleyna Ç.

2. eleme adayı : Hanzade

3. eleme adayı : Dora

Survivor SMS birincisi kim oldu? 13 Nisan Survivor'da adaya hangi isim veda etti? Survivor kim ayrıldı?

Hanzade adaya veda eden isim oldu.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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