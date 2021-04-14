Survivor SMS birincisi kim oldu? 13 Nisan Survivor'da adaya hangi isim veda etti? Survivor kim ayrıldı?

Survivor 13 Nisan kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu?