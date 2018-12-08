Survivor Şampiyonu Avatar Atakan, İki Yaşındaki Kanser Hastası Çocuk İçin 850 Bin TL Bağışladı

Milli sporcu ve Survivor yarışması şampiyonlarından, 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, iki yaşındaki kanser hastası Noemi için Almanya'da ringe çıktı.

TEDAVİSİ İÇİN 850 BİN LİRA BAĞIŞLADI

Boksör, Almanyalı Roman Hein Ger'i yenerek, kazandığı 850 bin TL'yi çocuğun tedavisi için bağışladı.

UTANÇ DUYDUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Türk Milletini ve Cumhuriyetini aşağılamak suçundan hakim karşısına çıkan Çağan Atakan Arslan, böyle bir suçlamadan dolayı utanç duyduğunu dile getirmişti.