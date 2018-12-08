Survivor Şampiyonu Avatar Atakan, İki Yaşındaki Kanser Hastası Çocuk İçin 850 Bin TL Bağışladı
Survivor ile elde ettiği şöhreti dizilerde boy göstererek sürdüren milli sporcu Avatar Atakan, kanser hastası çocuk için ringe çıktı. Atakan, rakibini yenerek kazandığı 850 bin lirayı çocuğun tedavisi için bağışladı.
Milli sporcu ve Survivor yarışması şampiyonlarından, 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, iki yaşındaki kanser hastası Noemi için Almanya'da ringe çıktı.
TEDAVİSİ İÇİN 850 BİN LİRA BAĞIŞLADI
Boksör, Almanyalı Roman Hein Ger'i yenerek, kazandığı 850 bin TL'yi çocuğun tedavisi için bağışladı.
UTANÇ DUYDUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Türk Milletini ve Cumhuriyetini aşağılamak suçundan hakim karşısına çıkan Çağan Atakan Arslan, böyle bir suçlamadan dolayı utanç duyduğunu dile getirmişti.
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