Survivor Sergen kim, kaç yaşında? Sergen Bayar kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne?

Survivor 2021 Sergen yedek yarışmacı olarak dahil olan, Survivor 2021 yedek yarışmacıları arasında Sergen Bayar yer aldı. Peki ama Survivor Sergen kim, kaç yaşında? Sergen Bayar kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne?

Survivor yarışmasına yedek isim olarak Sergen Bayar katıldı. Birçok izleyici Sergen Bayar'ın kim olduğunu araştırıyor. Sergen Bayar'ın Spor geçmişi bulunmaktadır. Peki ama Survivor Sergen kimdir?

SURVIVOR SERGEN KİM?

Survivor Sergen, 1998 Balıkesir doğumlu olan Sergen Bayar aslen Ayvalıklı. İstinye Anadolu Lisesi mezunu olan yarışmacı birçok spor dalı ile ilgili. Tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running ile ilgilenen dikkat çeken yarışmacı, sekiz sene amatör olarak tenis oynadığını aktardı. Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Sergen Bayar çok iyi derece yüzme biliyor.

Merak edilen isim sosyal medya hesabından bolca spor yaptığı fotoğrafları paylaşıyor. Survivor Sergen'in sosyal medya hesabında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden de yaptığı paylaşımlar yer alıyor.Yeni yarışmacı ile ilgili Acun Ilıcalı, 'Sergen'in enteresan bir parkur hızı var. Müthiş bir hız. Sergen Survivor tarihine geçti!' dedi.