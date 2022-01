2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Sercan Yıldırım, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Sercan Yıldırım başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Sercan Yıldırım, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında? 2022 Sercan Yıldırım Instagram hesabı nedir? Sercan Yıldırım kaç yaşındadır?

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Nisan 1990

Yaşı: 31 yıl yaşında

Nereli: Osmangazi

Boy: 1,82 m

Sercan Yıldırım, forvet mevkinde oynamış Türk eski millî futbolcudur. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumuna çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

Kulüp Kariyeri

Bursaspor 2006-2011

Galatasaray 2011-2016

Sivasspor 2013

Bursaspor 2014

Balıkesirspor 2014-2015

Bursaspor 2015-2016

Giresunspor 2019

Fatih Karagümrük 2019

Milli Takım Kariyeri

Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası'nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya'ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006'da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz'de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan'a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz'i boş geçse de "en değerli oyuncu" unvanını aldı. Londra'daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

Yaş olarak kendisinden iki yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında boy gösterdi. Sercan Yıldırım, 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir'deki Ege Turnuvası'na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı, 5-3'lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta bulduğu altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, "gol kralı" ve "en değerli oyuncu" olmayı başardı. Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.

Survivor

Sercan Yıldırım formasını giydiği Fatih Karagümrük takımından özel izin alarak, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. O sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada elenerek bitirdi.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet