Survivor Sena Özdemir kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Sena kaç yaşında, kaç kilo?
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Survivor Sena Özdemir kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Sena kaç yaşında, kaç kilo?

12.01.2021 23:30 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:34
Survivor Sena Özdemir kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Sena kaç yaşında, kaç kilo?

Survivor Sena, 2021 gönüller takımında yer alıyor. Survivor'ın ilk eleme adayı ada konseyinde yapılan oylama sonucunda Sena oldu. Eleme adayı olan Sena Özdemir'in hayatı merak edilen konulara arasında yer alıyor. Peki Survivor Sena kimdir, kaç yaşında? İşte, Sena Özdemir'in hayatı, biyografisi...

Survivor 2021 TV8 ekranlarında 9 Ocak Cumartesi'den itibaren yayınlanacak. Survivor 2021 Gönüllüler kadrosu renkli yarışmacılarla dikkat çekti. Sena Özdemir, Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer aldı. Peki ama Survivor Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR SENA KİMDİR?

Survivor Sena, 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer aldı. Survivor Sena Özdemir 19 yaşındadır ve İzmrili'dir.

Survivor Sena kendisini "Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir'de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim." cümleleriyle anlattı.

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