Survivor sembol oyununu kim kazandı? Ödül ne? 23 Şubat kadınlarda ve erkeklerde sembolü kim kazandı, performans ödülü kim kazandı? Ödülü kim aldı?
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Survivor sembol oyununu kim kazandı? Ödül ne? 23 Şubat kadınlarda ve erkeklerde sembolü kim kazandı, performans ödülü kim kazandı? Ödülü kim aldı?

23.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:48
Survivor sembol oyununu kim kazandı? Ödül ne? 23 Şubat kadınlarda ve erkeklerde sembolü kim kazandı, performans ödülü kim kazandı? Ödülü kim aldı?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise patates salatası oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Steven oldu. 15 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı?

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Beşinci kez oynanan sembol oyunununda erkeklerde Poyraz kazandı.

SURVİVOR 23 ŞUBAT KADINLARDA SEMBOLÜ KİM ALDI?

Survivor 23 Şubat sembol oyununda kadınlarda Gonca ve Aleyna Çalışkan finale kaldı. Gonca finalde rakibi 3-2 yendi ve sembolün sahibi oldu.

Gonca ödül için 3 arkadaşını seçti. Batuhan, Sergen ve Öykü, Gonca ile birlikte Patates salatası kazandı.

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Ödül ne? 23 Şubat kadınlarda ve erkeklerde sembolü kim kazandı, performans ödülü kim kazandı? Ödülü kim aldı?

SURVİVOR 23 ŞUBAT ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM ALDI?

Survivor erkeklerde sembol finalinde Batuhan ve Steven karşılaşıyor. Finalde Steven, Batuhan'ı 3-1 yendi ve sembolün sahibi oldu.

Steven ödül için 3 arkadaşını seçti. Aleyna Çalışkan, Berkay ve Aleyna, Steven ile birlikte Patates salatası kazandı.

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Ödül ne? 23 Şubat kadınlarda ve erkeklerde sembolü kim kazandı, performans ödülü kim kazandı? Ödülü kim aldı?

23 ŞUBAT SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Sembol oyununu kazanan isim 3 arkadaşıyla beraber patates salatası kazanacak.

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