Survivor sembol oyununu kim kazandı? Ödül ne? 23 Şubat kadınlarda ve erkeklerde sembolü kim kazandı, performans ödülü kim kazandı? Ödülü kim aldı?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise patates salatası oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Steven oldu. 15 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı?