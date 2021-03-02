Survivor sembol oyununu kim kazandı? Ödül ne? 2 Mart kadınlarda ve erkeklerde sembolü kim kazandı, performans ödülü kim kazandı? Ödülü kim aldı?
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Survivor sembol oyununu kim kazandı? Ödül ne? 2 Mart kadınlarda ve erkeklerde sembolü kim kazandı, performans ödülü kim kazandı? Ödülü kim aldı?

02.03.2021 21:38 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:42
Survivor sembol oyununu kim kazandı? Ödül ne? 2 Mart kadınlarda ve erkeklerde sembolü kim kazandı, performans ödülü kim kazandı? Ödülü kim aldı?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise patates salatası oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Steven oldu. 2 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı?

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Beşinci kez oynanan sembol oyunununda erkeklerde Poyraz kazandı.

2 MART SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınlarda Ayşe oldu.

Erkeklerde Berkay oldu.

SURVİVOR 2 MART KADINLARDA SEMBOL ÖDÜLÜNE KİM GİTTİ?

Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu , Aleyna Çalışkanı ve Öyküyü ödül için seçti

SURVIVOR 2 MART ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Berkay, Steven, Poyraz ve Reşat'ı seçti.

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