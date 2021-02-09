Survivor sembol oyununu kim kazandı? Dün Survivor'da bireysel sembol oyununu kim kazandı?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise havuçlu kek oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Steven oldu. 8 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı? Survivor performans oyununu kim kazandı? Dün Survivor'da kim kazandı?

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Dördüncü kez oynanan sembol oyunununda erkeklerde Steven kazandı. Kadınlarda ise Aleyna kazandı.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

9 Şubat Pazartesi Survivor sembol oyununu erkeklerde Steven, kadınlarda ise Aleyna kazandı. İki kazanan isim de Gönüllüler takımında yer aldı. Kazanan kişiler 3 arkadaşıyla birlikte ödülün sahibi oldu. Survivor sembol oyunu ödülü isehavuçlu kek oldu.

8 ŞUBAT SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Sembol oyununu kazanan isim 3 arkadaşıyla beraber havuçlu kek kazanacak.

SURVİVOR 8 ŞUBAT ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından konseyde isim çıkaran iki takım, ödül oyununa çıktı. Her iki takımın da kazanmak için çıktığı platformda büyük mücadele yaşandı. Günün ödülü ise atıştırmalık meyve topları oldu. Kazanan takım Ünlüler oldu ve meyve toplarının sahibi oldu.

8 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yapılan ödül oyununu 10-7 Ünüler kazanmıştı. Ardından ise sembol oyunu oynandı.