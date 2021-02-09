Survivor sembol oyununu kim kazandı? 8 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
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Survivor sembol oyununu kim kazandı? 8 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

09.02.2021 00:48 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:51
Survivor sembol oyununu kim kazandı? 8 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise havuçlu kek oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Steven oldu. 8 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı?

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Dördüncü kez oynanan sembol oyunununda erkeklerde Steven kazandı. Kadınlarda ise Aleyna kazandı.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

9 Şubat Pazartesi Survivor sembol oyununda erkeklerde Steven, kadımlarda ise Aleyna kazandı. İki kazanan isim de Gönüllüler takımında yer aldı. Kazanan kişiler 3 arkadaşıyla birlikte ödülün sahibi oldu. Survivor sembol oyunu ödülü havuçlu kek.

ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?

Survivor erkeklerde sembolü Steven kazandı.

KADIMLARDA SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?

Survivor kadınlarda sembolü Aleyna kazandı.

Survivor sembol oyununu kim kazandı? 8 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

8 ŞUBAT SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Sembol oyununu kazanan isim 3 arkadaşıyla beraber havuçlu kek kazanacak.

SURVİVOR 8 ŞUBAT ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından konseyde isim çıkaran iki takım, ödül oyununa çıktı. Her iki takımın da kazanmak için çıktığı platformda büyük mücadele yaşandı. Günün ödülü ise atıştırmalık meyve topları oldu. Kazanan takım Ünlüler oldu ve meyve toplarının sahibi oldu.

8 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yapılan ödül oyununu 10-7 Ünüler kazanmıştı. Ardından ise sembol oyunu oynandı.

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