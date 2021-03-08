Survivor sembol oyununu kim kazandı? 8 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise çiğ köfte oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Steven oldu. 8 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı?
Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. Peki sembol yani performans oyununu kim kazandı şimdi hep birlikte öğrenelim.
KADINLARDA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
8 Mart Pazartesi Survivor sembol oyununda kadınlarda Merve ve Aleyna Çalışkan karşılaştı. Kazanan Merve Aydın oldu.
Kadınlar finalini kazanan Merve şimdi 3 arkadaşıyla birlikte ödülün sahibi olacak.
ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?
Survivor erkeklerde sembol oyunu şimdi başlayacak.
8 MART SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
8 Mart sembol oyunu (performans oyunu) ödülü Çiğ Köfte oldu. Kazanan yarışmacı 3 arkadaşıyla birlikte Çiğ Köfte kazanacak.
SURVİVOR 8 MART ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? ÖDÜLÜ NE OLDU?
Survivor 8 Mart ödül oyunu henüz oynanmadı. Oynandığında ekleyeceğiz.