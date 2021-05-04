Survivor sembol oyununu kim kazandı? 3 Mayıs bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında iki kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise Rus salatası oldu. Oyunun kazananı erkeklerde ve kadınlarda kim oldu? 3 Mayıs bireysel sembol oyununu kim kazandı?
Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu hangi takım kazandı henüz belli olmadı. Peki sembol yani performans oyununu kim kazandı şimdi hep birlikte öğrenelim.
KADINLARDA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
3 Mayıs Perşembe Survivor sembol oyununda kadınlarda henüz kazanan belli olmadı.
Kadınlarda sembolün sahibi Merve Aydın oldu.
ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?
3 Mayıs Perşembe Survivor sembol oyununda erkeklerde kazanan henüz belli olmadı.
3 MAYIS PERFORMANS OYUNU KAZANANLARI KİMLER?
KADINLARDA KAZANAN : MERVE
ERKEKLERDE KAZANAN : -
3 MAYIS SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor sembol oyunu ödülü Rus salatası oldu.