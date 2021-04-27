Survivor sembol oyununu kim kazandı? 26 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
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Survivor sembol oyununu kim kazandı? 26 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? 26 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise kıymalı çiğ börek oldu. Oyunun kazananı kadınlarda Melis oldu. 26 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı?

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. Peki sembol yani performans oyununu kim kazandı şimdi hep birlikte öğrenelim.

KADINLARDA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

26 Nisan Pazartesi Survivor sembol oyununda kadınlarda Melis kazandı.

Survivor sembol oyununu kim kazandı? 26 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?

26 Nisan Pazartesi Survivor sembol oyununda erkeklerde kazanan henüz belli olmadı. Batuhan ve Sergen sembol oyununda finale kalan isimler oldu. Buna göre ödüllerin Ünlüler takımına gideceği kesinleşti.

Survivor sembol oyununu kim kazandı? 26 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

Batuhan sembolün sahibi oldu. Batuhan böylelikle ilk sembolü kazanmış oldu.

Survivor sembol oyununu kim kazandı? 26 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

26 NİSAN PERFORMANS OYUNU KAZANANLARI KİMLER?

KADINLARDA KAZANAN : MELİS

ERKEKLERDE KAZANAN : BATUHAN

26 NİSAN SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor sembol oyunu ödülü kıymalı çiğ börek oldu.

Ünlüler takımında İsmail'in cezası bulunduğu için ödülden faydalanamadı. Diğer takım oyuncuları ödülden faydalanmaya hak kazandı.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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