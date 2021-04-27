Survivor sembol oyununu kim kazandı? 26 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise kıymalı çiğ börek oldu. Oyunun kazananı kadınlarda Melis oldu. 26 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı?
Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. Peki sembol yani performans oyununu kim kazandı şimdi hep birlikte öğrenelim.
KADINLARDA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
26 Nisan Pazartesi Survivor sembol oyununda kadınlarda Melis kazandı.
ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?
26 Nisan Pazartesi Survivor sembol oyununda erkeklerde kazanan henüz belli olmadı. Batuhan ve Sergen sembol oyununda finale kalan isimler oldu. Buna göre ödüllerin Ünlüler takımına gideceği kesinleşti.
Batuhan sembolün sahibi oldu. Batuhan böylelikle ilk sembolü kazanmış oldu.
26 NİSAN PERFORMANS OYUNU KAZANANLARI KİMLER?
KADINLARDA KAZANAN : MELİS
ERKEKLERDE KAZANAN : BATUHAN
26 NİSAN SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor sembol oyunu ödülü kıymalı çiğ börek oldu.
Ünlüler takımında İsmail'in cezası bulunduğu için ödülden faydalanamadı. Diğer takım oyuncuları ödülden faydalanmaya hak kazandı.