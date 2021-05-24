Survivor sembol oyununu kim kazandı? 24 Mayıs bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında bir kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise çok beğenildi. Oyunun kazananı erkeklerde ve kadınlarda henüz belli olmadı. 24 Mayıs bireysel sembol oyununu kim kazandı?
Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Peki sembol yani performans oyununu kim kazandı şimdi hep birlikte öğrenelim.
KADINLARDA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
24 Mayıs Perşembe Survivor sembol oyununda kadınlarda devam ediyor.
Kadınlarda sembolün sahibi Aleyna Çalışkan oldu.
ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?
24 Mayıs Perşembe Survivor sembol oyunu kazananı henüz belli olmadı.
Erkeklerde Batuhan kazandı.
24 MAYIS PERFORMANS OYUNU KAZANANLARI KİMLER?
Sembol oyununu kadınlarda Aleyna Ç. ve erkeklerde ise Batuhan kazandı.
KADINLARDA KAZANAN : Aleyna Çalışkan
ERKEKLERDE KAZANAN : Batuhan
24 MAYIS SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor sembol oyunu Avokadolu Domates Bruschetta ödülü oldu. Ek olarak kazanan bakım kremi kazanacak.
Aleyna'nın ödülden faydalanmasını istediği arkadaşı : Berkay
Batuhan'ın ödülden faydalanmasını istediği arkadaşı : İsmail