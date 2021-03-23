Survivor sembol oyununu kim kazandı? 23 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kadınlarda sembolü kim kazandı?
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Survivor sembol oyununu kim kazandı? 23 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kadınlarda sembolü kim kazandı?

23.03.2021 20:50 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:14
Survivor sembol oyununu kim kazandı? 23 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kadınlarda sembolü kim kazandı?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Survivor sembol oyununu kim kazandı? 23 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne? Kadınlar

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Survivor sembol oyununu kim kazandı? 23 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

23 MART SEMBOL OYUNU

Kadınlarda sembol oyununu Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

Erkeklerde sembol oyunu Sergen kazandı.

Aleyna Kalaycıoğlu; Ayşe, Hanzade, Aleyna Çalışkan'ı ödül ile buluşturdu.

Sergen; Doğan, İlayda ve Çağrı

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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