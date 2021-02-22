Survivor sembol oyununu kim kazandı? 22 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise patates salatası oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Steven oldu. 22 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı?

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. Peki sembol yani performans oyununu kim kazandı şimdi hep birlikte öğrenelim.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Şubat Pazartesi Survivor sembol oyununda erkeklerde Batuhan ve Steven finalde karşılaşıyor. Şuan durum 1-1. 3 olan kazanacak. Kazanan kişiler 3 arkadaşıyla birlikte ödülün sahibi oldu. Survivor sembol oyunu ödülü patates salatası.

22 ŞUBAT SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

22 Şubat Pazartesi Survivor sembol oyunu ödülü patates salatası oldu.

ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?

Survivor erkeklerde sembol finalinde Batuhan ve Steven karşılaşıyor. Şuanda finalde durum 1-1. Henüz kazanan belli olmadı.

ERKEKLER FİNALİ : BATUHAN VS STEVEN

KADINLARDA SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?

Survivor kadınlarda sembol oyunu henüz oynanmadı.

22 ŞUBAT SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Sembol oyununu kazanan isim 3 arkadaşıyla beraber patates salatası kazanacak.

SURVİVOR 22 ŞUBAT ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından konseyde isim çıkaran iki takım, ödül oyununa çıktı. Her iki takımın da kazanmak için çıktığı platformda büyük mücadele yaşandı. Günün ödülü ise tavuk pirzola oldu. Kazanan takım Ünlüler oldu ve ödülün sahibi oldu.

22 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yapılan ödül oyununu 10-7 Ünüler kazanmıştı. Ardından ise sembol oyunu oynandı.