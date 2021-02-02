Survivor sembol oyununu kim kazandı 2021? 1 Şubat Survivor erkekler performans oyunu kazananı

Survivor sembol oyununu kazanan isim belli oldu. Bu akşam, Survivor Ünlüler Gönüllüler'de erkekler arasında üçüncü sembol oyunu yine müthiş mücadelelere sahne oldu. Kazanan kişi hem sembolü hem de seçtiği arkadaşları ile ödülün keyfini çıkardı. Survivor'da sembol oyununu kim kazandı 2021? 1 Şubat Survivor erkekler performans oyunu kazananı

Survivor sembol oyununu kim kazandı 2021? 1 Şubat Pazartesi Survivor 2021'de üçüncü sembol oyunu, üç yeni yarışmacı ile rekabet arttı. Birleşme partisi öncesinde avantajı elde etmek, ödülü kazanmak isteyen erkek yarışmacılar kıran kırana bir mücadele ortaya koydular. Günün sonunda üçüncü sembolü kazanan yarışmacı belli oldu. Survivor 2021 performans oyunu detayları…

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de haftanın sembol oyunu ilk olarak erkek yarışmacılar arasında oynandı. Bunun için ise parkura çıkan taraf ilk olarak Ünlüler takımı oldu. İlk iki sembolü alan Sergen, bu sefer İsmail'e yenilerek elendi. Ünlülerde İsmail, Gönüllülerde Steven finale çıkan isimler oldu. İkili arasındaki kıyasıya mücadelede galip gelen ve sembolü kazanan İsmail Balaban oldu.

PERFORMANS OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor'da bu haftanın performans oyununda kazanan yarışmacı ton balıklı sandviç alacak. Aynı zamanda bu ödülden seçtiği üç arkadaşının faydalanmasını sağlayabilecek.

SURVİVOR 2021'İN YENİ YARIŞMACILARI

Survivor 2021'de Ünlüler ile Gönüllüler takımların üç yeni yarışmacı katıldı. Survivor 2021'in yeni yarışmacıları Doğan Keser, Gonca Kakar, Aleyna Çalışkan. Ünlüler takımına Doğan ve Gonca, Gönüllüler takımına ise Aleyna katıldı.

SURVİVOR'DA FUTBOL MAÇININ ÖDÜLÜ NE OLDU?

Survivor Türkiye'nin sevilen oyunlarından biri olan futbol maçı, bu akşam ilk defa oynandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımı yarışmacıları, kum üzerinde futbol yeteneklerini sergiledi. Bu müthiş mücadele içinde geçecek oyunda kazanan takım Oreo bisküvi yeme şansını elde etti.

SURVİVOR'DA FUTBOL MAÇINI – ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de kum saha futbol maçı büyük bir heyecana ve mücadeleye neden oldu. Survivor futbol maçında Birbirinden güzel gollerin ve karşılaşmaların ekrana geldi. Müthiş karşılaşmaların yaşandığı oyunda ilginç anlar, değişik ve güzel goller nefes kesti. Günün sonunda Survivor'da ödül oyununu kazanan takım 10-7 skorla Ünlüler oldu